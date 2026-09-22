Йемен: официальные лица хуситов сообщили ранее в тот же день, что два человека были убиты и трое получили ранения в результате авиаударов Саудовской Аравии по району Аль-Батин в Аль-Хазме, провинция Аль-Джавф.
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