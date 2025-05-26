Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Смирнова
    Кого может интересовать мнение гражданки США? Да и нам с партийными списками заканчивать надо.После провала фил...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Пусть свои "требования " и мечты оставят при себе. Есть четко поставленные задачи и допустимые мелочи, но не более. М...Мединского США пр...
  • Анатолий протасевич
    а разве не видно -что изменение климата  идёт под руководством америкосов и их сателитов  англосаксов--даже дураку ви...Распылят аэрозоль...

Командиры ВСУ начали отказываться от выполнения приказов главкома Сырского

Командиры ВСУ начали отказываться от выполнения приказов главкома Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский оказался под давлением сразу с двух сторон — как со стороны военного командования, так и со стороны руководства страны, сообщает «Военное обозрение».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх