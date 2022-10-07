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Супругам грозит до 15 лет колонии за изготовление порно с несовершеннолетними под Омском

Супругам грозит до 15 лет колонии за изготовление порно с несовершеннолетними под Омском

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении супругов из Омской области. Молодые люди обвиняются в изготовлении и распространении порнографии с участием несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

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