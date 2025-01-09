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В Госдуме рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц

В Госдуме рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц

КРАСНОДАР, 9 янв – РИА Новости. Только около 40% птиц, пострадавших от выброса мазута на побережье Краснодарского края, выживают, основная часть погибает еще при транспортировке, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев после рабочей поездки в краснодарский зоопарк "Сафари Парк", который принял уже более тысячи особей.

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