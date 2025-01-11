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Царьград

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Подразделения "Днепр" уничтожили 70 боевиков и технику ВСУ за сутки

Подразделения "Днепр" уничтожили 70 боевиков и технику ВСУ за сутки

Министерство обороны РФ сообщает о значительных потерях ВСУ в Запорожской области. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 70 боевиков, а также технику и артиллерию противника в районах Блакитное, Приморское и Новояковлевка.

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