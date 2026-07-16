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Коротко о главном

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Военные эксперты о самом мощном ударе по Украине. В 01:05 началась атака: 10 ракет 9М723 по Киеву, Су-57 — на Одессу

Военные эксперты о самом мощном ударе по Украине. В 01:05 началась атака: 10 ракет 9М723 по Киеву, Су-57 — на Одессу

Ожидания киевского режима, похоже, оправдались. Два дня назад после заявления Владимира Путина об усилении российских ударов мониторинговые каналы и OSINT-специалисты прогнозировали, что ответ последует в ближайшие 48 часов.

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