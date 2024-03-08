Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

Валентина Ефрейторова

Да все одинаковы. Хорошие поступки делаются тихо, не на камеру и в соответствии с потребностью того, что там действительно нужно. НЕ мелкие подачки, даже бабушки со своего грошового дохода что-то отдают для тех , кто за нас в грязи и холоде, ползая по окопам бьется с половиной мира . А тут проживая в замках, имея возможность отдыхать в апартаментах класса , в которых могут себе позволить проживать шейхи, выделить со своего "скромного" дохода на пару-пятерку протезов,,, Стыдно. В великую отечественную артисты собирались на танк, самолет и т. д. для фронта. А слабо отдать все излишки на покупку БЛА-ов . Пожить в скромном индивидуальном домике уже слабо.