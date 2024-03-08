Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. А вот теперь всё. Вот теперь, финиш. Далее обращение Валентины Ивановны Матвиенко: "Никакого исправления и покаяния в таких случаях нет, подобные поездки на новые территории неискренние.
Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях
Комментарии
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Валентина Ефрейторова
Да все одинаковы. Хорошие поступки делаются тихо, не на камеру и в соответствии с потребностью того, что там действительно нужно. НЕ мелкие подачки, даже бабушки со своего грошового дохода что-то отдают для тех , кто за нас в грязи и холоде, ползая по окопам бьется с половиной мира . А тут проживая в замках, имея возможность отдыхать в апартаментах класса , в которых могут себе позволить проживать шейхи, выделить со своего "скромного" дохода на пару-пятерку протезов,,, Стыдно. В великую отечественную артисты собирались на танк, самолет и т. д. для фронта. А слабо отдать все излишки на покупку БЛА-ов . Пожить в скромном индивидуальном домике уже слабо.
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4 час.
Валентина Ефрейторова
Да , забыла основное. Сегодня 8-го марта вижу их на экране. Да что-же с нами не так? Люди ?... У моей подруги сын 40-ка лет там с сентября 2021-го, он уже без зубов, а эти... Стыдно, так же нельзя. Это все напоминает пир во время умы. Там же наши дети, не их, а наши
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4 час.
Нина Попова
Кто, кто ? Усатый. Он же своего сынка отбелил, якобы тот воевал. У этой кодлы так все дела делаются.
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1 час.
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