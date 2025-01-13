В Челябинске задержали несколько авиарейсов в Санкт-Петербург

Четыре самолета из Челябинска в Санкт-Петербург задержаны на несколько часов из-за непогоды. Как передает корреспондент РИА «Новый День», четыре авиарейса в северную столицу задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Санкт-Петербурге.