В Челябинске задержали несколько авиарейсов в Санкт-Петербург

Четыре самолета из Челябинска в Санкт-Петербург задержаны на несколько часов из-за непогоды. Как передает корреспондент РИА «Новый День», четыре авиарейса в северную столицу задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Санкт-Петербурге.
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