Минкульт РФ стал куратором реставрации здания Биржи в Петербурге

Эрмитаж принял решение о передаче функций Министерство культуры России получило функцию заказчика на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании Биржи, которое расположено на Стрелке Васильевского острова.
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