Прогноз! Какие сюрпризы подготовил Киев в зимнюю кампанию: набеги на Приграничье во что бы то ни стало

Военная помощь от Запада поступает Киеву нерегулярно, с большими интервалами. При этом значительная часть техники нуждается в ремонте, замене деталей и обслуживании, что сильно сказывается на боеспособности.
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