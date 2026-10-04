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Культуромания

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Россияне назвали фильмы, которые стоит показывать современным детям

Россияне назвали фильмы, которые стоит показывать современным детям

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провел опрос в социальных сетях, в ходе которого респонденты назвали фильмы, рекомендованные, по их мнению, для просмотра современными детьми.

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