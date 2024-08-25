Кубанские казаки празднуют 232-й год высадки на родину

В Краснодарском крае отмечают 232-ю годовщину высадки казаков на Кубанскую землю. Первые переселенцы под командованием полковника Саввы Белого прибыли на Таманский полуостров 25 августа 1792 года, когда императрица Екатерина II пожаловала им землю для поселения.
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