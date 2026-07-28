НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Зенит» мог бы набрать 90 очков и стать чемпионом за 10 туров. Покажите поставленную игру в РПЛ – нет таких, а у петербуржцев есть трофеи – это самое важное». Погребняк о команде Семака

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мыслями о шансах клуба вновь выиграть РПЛ . Команда тренера Сергея Семака обыграла «Акрон» (5:0) в матче первого тура.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии