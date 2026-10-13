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Большинство жителей ЕС не хотят вступления Украины в Евросоюз

Большинство жителей ЕС не хотят вступления Украины в Евросоюз

Пока Киев рассчитывает на вступление в ближайшие годы, значительная часть европейского общества и ряд влиятельных политиков не готовы поддержать столь быстрый сценарий.

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