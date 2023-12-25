Челябинцы определили цели на 2024 год. У жителей мегаполиса в декабре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 на 88% вырос интерес к учебе, на 62% к здоровью и спортивней подготовке, на 52% к ремонту квартир.