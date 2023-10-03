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Татьяна Буланова рассказала о проклятиях Разина

Певица Татьяна Буланова в шоке от того, что говорит продюсер. 17 октября известные артисты, включая Татьяну Буланову, выступят в «Крокус Сити Холле» на концерте, посвященном 50-летию Юрия Шатунова, которого не стало в прошлом году.

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