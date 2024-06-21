Фанат создал собственный мультик, в котором Тор и Черный Адам сразились друг с другомYouTube-канал Bigoso Animations, специализирующийся на создании коротких роликов про супергероев, опубликовал новое видео, в котором продемонстрировано, что если бы Тор схлестнулся в битве с Черным Адамом.
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