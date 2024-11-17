На Южном Урале полицейские изъяяли из незаконного оборота 1,2 килограмма наркотических средств

В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» полицейскими УНК ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с 15 отделом ГУНК МВД России при силовой поддержке СОБР Управления по Росгвардии Челябинской области пресечена деятельность противозаконной лаборатории, изъято порядка 1,2 килограмма наркотических средств.
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