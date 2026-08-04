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Снукерист.ру

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Мина Авад — Чемпион Африки по снукеру 2026

Мина Авад — Чемпион Африки по снукеру 2026

Египетский снукерист Мина Авад одержал захватывающую победу над Шарлем Йонком в финале All-Africa Snooker Championship 2026, сообщает WST Мина Авад (фото: WST)Мина Авад одержал победу на Чемпионате Африки по снукеру 2026 года (All-Africa Snooker Championship).

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