Главное по ситуации в Израиле

Боевики ХАМАС еще действуют на территории Израиля, что признала израильская полиция, и чтобы "выкурить" их из удерживаемых зданий, приходится эти здания по сути просто уничтожать, как это произошло с полицейским участком в Сдероте.
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