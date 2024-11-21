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Алтайские ученые разработали замену антибиотикам для сельскохозяйственных животных

Алтайские ученые разработали замену антибиотикам для сельскохозяйственных животных

Бактерия подавляет широкий спектр патогенов, которые вызывают болезни у сельских животных и птиц Алтайские ученые разработали штамм бактерии Bacillus atrophaeus RCAM06423, которая может стать альтернативой антибиотикам для сельскохозяйственных животных.

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