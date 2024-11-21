Алтайские ученые разработали замену антибиотикам для сельскохозяйственных животных

Бактерия подавляет широкий спектр патогенов, которые вызывают болезни у сельских животных и птиц Алтайские ученые разработали штамм бактерии Bacillus atrophaeus RCAM06423, которая может стать альтернативой антибиотикам для сельскохозяйственных животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии