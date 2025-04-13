РУСАДА усилило тестирование юных атлетов после допингового случая с Валиевой

Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России-2022 и была дисквалифицирована на четыре года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Алип признан спортсменом года в Казахстане по версии Metaratings Top Awards. Защитник «Зенита» обошел хоккеиста Михайлиса и бойца UFC Рахмонова
- Кристиан Хорнер: «Не думаю, что Ферстаппен видит себя в какой-то другой команде»
- Депутат Свищев о празднике в честь рекорда Овечкина в НХЛ: «По возвращении Александра в Россию нужно провести торжественную церемонию – в Москве, на одном из футбольных стадионов»
Свежие комментарии