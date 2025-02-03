В МИД России назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине

Диалог может вестись на основе стамбульского документа 2022 года Глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил в интервью информационному агентству ТАСС, что Москва готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года.