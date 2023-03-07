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Sohu: Песков сделал неожиданное замечание Макрону после его попытки «помириться» с Путиным

Sohu: Песков сделал неожиданное замечание Макрону после его попытки «помириться» с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно сделал замечание французскому президенту Эммануэлю Макрону после его попытки «помириться» с российским лидером Владимиром Путиным, сказано в статье издания Sohu.

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