С миру по нитке

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Из простеньких пластиковых шаров — невероятное украшение для новогоднего стола. Оценят все

Из простеньких пластиковых шаров — невероятное украшение для новогоднего стола. Оценят все

Украшение, которое притягивает взгляды и достойно стоять в центре новогоднего стола… Наверное, оно должно стоить целое состояние? Вовсе нет! Простые пластиковые шарики и верхушка, буквально за 5 минут собранные особым образом, дадут фору любым дорогим настольным ёлкам! Красиво, эффектно и дёшево — это именно то, что надо! Кроме пластиковых игрушек понадобятся ещё только канцелярский нож, суперклей, самая дешёвая вешалка или кусок проволоки.

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