Осужденный по делу о теракте в Домодедово 30 раз нарушал режим содержания в СИЗО

Приговоренный к пожизненному заключению по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году Ислам Яндиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) более 30 раз нарушал порядок содержания в следственном изоляторе (СИЗО).
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