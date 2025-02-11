Осужденный по делу о теракте в Домодедово 30 раз нарушал режим содержания в СИЗО

Приговоренный к пожизненному заключению по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году Ислам Яндиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) более 30 раз нарушал порядок содержания в следственном изоляторе (СИЗО).