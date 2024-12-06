ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Пока мама творила зло, где же был папа?

Пока мама творила зло, где же был папа?

В комментариях всё чаще приводят в пример разные преступления, которые мать совершает по отношению к ребёнку.

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Комментарии
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Майя Majesty
&quot;Некоторым отцам не нужна возможность быть с ребёнком. Им даже прекрасно, что нет её, этой возможности.&quot; с. Факт. Потому,что  хочется жить легко, а тут патриархальная история плюс советского строя посылы дается для оправдания, мол, обвинять &quot;бывшую&quot;, потому она так хотела и , никогда себя ( я, типО, мужик гордый и свободный, развернулсИ и ...&quot;растворился в природе&quot;). Подленько все звучит, аха.  О маргинальных мужиках вообще говорить нечего. Такой в пьяном угаре и дитё зашибёт, не заметит. У таких вообще инстинкты  животные только. А женщины совершают тяжкие преступления когда край уже, сломались они, когда насилие психологическое и физическое над ними перешло все границы и негде искать помощи. Патологических и тем более &quot;системных&quot; среди них по пальцам пересчитать, факт бесспорный для РФ.
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