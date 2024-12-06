Пока мама творила зло, где же был папа?

Майя Majesty

"Некоторым отцам не нужна возможность быть с ребёнком. Им даже прекрасно, что нет её, этой возможности." с. Факт. Потому,что хочется жить легко, а тут патриархальная история плюс советского строя посылы дается для оправдания, мол, обвинять "бывшую", потому она так хотела и , никогда себя ( я, типО, мужик гордый и свободный, развернулсИ и ..."растворился в природе"). Подленько все звучит, аха. О маргинальных мужиках вообще говорить нечего. Такой в пьяном угаре и дитё зашибёт, не заметит. У таких вообще инстинкты животные только. А женщины совершают тяжкие преступления когда край уже, сломались они, когда насилие психологическое и физическое над ними перешло все границы и негде искать помощи. Патологических и тем более "системных" среди них по пальцам пересчитать, факт бесспорный для РФ.