ET: Уход Асада подорвал позицию Индии по Кашмиру

Решение Башара Асада оставить президентский пост является неудачей для Индии в исламском мире. Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет индийская ежедневная газета The Economic Times (ET) со ссылкой на неназванных экспертов.
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