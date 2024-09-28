«Я – заметный пешеход!» – хором произнесли школьники Северной Осетии и вместе с полицейскими дружно закрепили на портфели световозвращающие брелоки

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения и воспитатель в погонах ОМВД России по Ардонскому району Северной Осетии побывали в школах селения Нарт и селения Рассвет.
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