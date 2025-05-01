Путин признался, что последние три года ночует в Кремле

Президент Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в Кремле. Свои апартаменты глава государства показал журналисту Павлу Зарубину во время интервью для документального фильма «Россия.
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