Российские войска расширяют зону контроля в Харьковской области

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. На правом берегу реки Оскол в Харьковской области Вооруженные силы России продолжают расширять зону своего контроля, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
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