На соседнем канале обсуждают стереотип: не хочешь мужчину – не принимай от него еды. Поела за его счет (в ресторане, например) – значит, согласилась и на продолжение банкета.
Что будет, если мужчина поест за счет женщины?
Комментарии
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Кот Рыжый
..покормить мужчину дорого! А покормить женщину, значит что? Дёшево что ли?! Хотя вроде как согласились, что зарплаты примерно у обоих полов одинаковые! Снова двойные стандарты?!
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11 час.
ВИ
Виктория Иванова
Нет ничего неприятней жлоба! Жлобство затмевает и красоту и, возможный интеллект и всё, всё, всё. 😏
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6 час.
Елена
А зачем нам жрун? Жрун нам не нужен... 😆
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4 час.
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