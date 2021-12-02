Министры образования предпочитают не замечать того, что происходит сейчас в школах

«Советскую систему образования сломали почти до основания, или кому нужны ВПР» — статья, которая вызвала широкую дискуссию наших читателей не только о ВПР, но и о современном образовании, ситуации в школах, проблемах учителей, детей и родителей.
«Советскую систему образования сломали почти до основания, или кому нужны ВПР» — статья, которая вызвала широкую дискуссию наших читателей не только о ВПР, но и о современном образовании, ситуации в школах, проблемах учителей, детей и родителей.
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