Нижегородский приют ищет опытного хозяина доброй собаке Лиле

Деревенской собаке Лиле ищут новых хозяев после нелегкой жизни на улице. Историей хвостика поделились сотрудники нижегородского приюта «Сострадание».
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