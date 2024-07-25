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Царьград

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В Ростове из-за строительства очередного ЖК водителям запретят проезд по Сиверса

В Ростове из-за строительства очередного ЖК водителям запретят проезд по Сиверса

Ограничения придётся терпеть не менее четырёх месяцев.В Ростове-на-Дону на участке проспекта Сиверса будет временно ограничено движение всех транспортных средств.

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