Эксперт по “горячим точкам”: Дональд Трамп подбирает себе команду

Избранный президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, сделал важное заявление: он назначил Ричарда Гренелла, нынешнего исполняющего обязанности директора Национальной разведки США, на пост посланника президента по особым поручениям.
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