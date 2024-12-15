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Эксперт по “горячим точкам”: Дональд Трамп подбирает себе команду

Эксперт по “горячим точкам”: Дональд Трамп подбирает себе команду

Избранный президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, сделал важное заявление: он назначил Ричарда Гренелла, нынешнего исполняющего обязанности директора Национальной разведки США, на пост посланника президента по особым поручениям.

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