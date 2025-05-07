Магнитная буря накроет Землю 8 мая: эксперты рассказали, чего ждать метеопатам

Здоровье Метеозависимость и как с не справиться, рассказали медики. Магнитная буря 8 мая: эксперты рассказали, чего ждать 8 мая? Эксперты Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ в ходе наблюдения за Солнцем выяснили, что в последнее время обстановка на поверхности Светила меняется в сторону роста солнечной активности.