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Магнитная буря накроет Землю 8 мая: эксперты рассказали, чего ждать метеопатам

Магнитная буря накроет Землю 8 мая: эксперты рассказали, чего ждать метеопатам

Здоровье Метеозависимость и как с не справиться, рассказали медики. Магнитная буря 8 мая: эксперты рассказали, чего ждать 8 мая? Эксперты Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ в ходе наблюдения за Солнцем выяснили, что в последнее время обстановка на поверхности Светила меняется в сторону роста солнечной активности.

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