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Татар-информ

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«Ак Барс» по буллитам обыграл «Сибирь» в Казани

«Ак Барс» по буллитам обыграл «Сибирь» в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Казанский «Ак Барс» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

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