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Стилист перечислила шапки, в которых вы понравитесь сами себе

Стилист перечислила шапки, в которых вы понравитесь сами себе

Стилист перечислила шапки, в которых вы понравитесь сами себеВ каких шапках можно всегда выглядеть сногсшибательно, рассказала Марина Герман — персональный стилист по подбору «гардероба для жизни», эксперт в области fashion-тенденций и истории моды.

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