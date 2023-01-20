Стилист перечислила шапки, в которых вы понравитесь сами себе

Стилист перечислила шапки, в которых вы понравитесь сами себеВ каких шапках можно всегда выглядеть сногсшибательно, рассказала Марина Герман — персональный стилист по подбору «гардероба для жизни», эксперт в области fashion-тенденций и истории моды.