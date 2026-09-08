Среди погибших при сходе лавины в КБР были сотрудники Росгвардии

️Поисково-спасательные работы в горах Кабардино-Балкарии (кадр из видео) © Официальный канал ГУ МЧС России по КБР Росгвардия сообщила, что среди погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии альпинистов были сотрудники ведомства.
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