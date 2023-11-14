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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом». У него 9 очков в 14 играх

Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом». У него 9 очков в 14 играх

Форвард «Колорадо» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата против «Кракена» (5:1).

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