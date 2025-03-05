Военная истерика Европы: Подоляка предрёк обнищание ЕС из-за трат на оборону и Киев

Макрон и Мерц готовы обрушить бюджет ЕС ради гонки вооружений и поддержки Украины.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности тратить до 100 млрд евро ежегодно на оборону, "не считаясь с госдолгом".
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