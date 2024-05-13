Санитарные рубки станут эффективнее

С 1 сентября вступает в силу изменения в Правила ликвидации очагов вредных организмов. Теперь, получив информацию о заражении деревьев или кустарников, лесничий или лесопатолог должен в течение пяти дней провести обследование.
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