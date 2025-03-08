Петербурженок поздравили с Международным женским днем

"У женщин – особая миссия на Земле. Вы даете жизнь, храните семейный очаг, передаете детям духовные и нравственные ценности, воспитываете их в лучших традициях нашего народа – в уважении к старшим, любви к Родине, нашей истории и культуре.
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