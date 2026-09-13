Директор ИКИ РАН оценил перспективы сгенерированных ИИ картинок лунной станции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Картины станции со стеклянным куполом на поверхности Луны, которые создает искусственный интеллект, никогда не будут реализованы из-за сильной радиации и лунной пыли.
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