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Газета.ру

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МО: ВС РФ ударили по используемым для транзита военных грузов из Европы объектам

МО: ВС РФ ударили по используемым для транзита военных грузов из Европы объектам

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили железнодорожные объекты на Украине, которые использовались для транзита военных грузов из Европы.

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