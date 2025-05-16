«Пять колец Москвы»: Лаптев выигрывает этап в Крылатском, Болдырев — лидер

Савелий Лаптев 16 мая выиграл первый групповой этап «Пяти колец Москвы» на Крылатском малом кольце. После 86 километров на малом кольце трассы в Крылатском этап завершился победой Савелия Лаптева из Орловской области, вторым пересек финишную черту гонщик команды «Локосфинкс» из Санкт-Петербурга Матвей Болдырев.