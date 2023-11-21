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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Принева, Дзепка, Петрова, Гордеева, Федотов, Лазарев, Рамзенков выступят на Гран-при среди юниоров в Москве

Юноши: Кирилл Арбузов, Тимофей Денисов, Дмитрий Железняк, Эдуард Камоев, Александр Карпенко, Михаил Клепацкий, Андрей Коцин, Лев Лазарев, Герман Ленков, Николай Логинов, Никита Малютин, Иван Рамзенков, Егор Рассказов, Дмитрий Родионов, Константин Сафонов, Арсений Федотов, Александр Чмиль, Андрей Шилин.

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