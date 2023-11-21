Принева, Дзепка, Петрова, Гордеева, Федотов, Лазарев, Рамзенков выступят на Гран-при среди юниоров в Москве

Юноши: Кирилл Арбузов, Тимофей Денисов, Дмитрий Железняк, Эдуард Камоев, Александр Карпенко, Михаил Клепацкий, Андрей Коцин, Лев Лазарев, Герман Ленков, Николай Логинов, Никита Малютин, Иван Рамзенков, Егор Рассказов, Дмитрий Родионов, Константин Сафонов, Арсений Федотов, Александр Чмиль, Андрей Шилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Олег Романцев: «Я вырос в лучшей стране мира – СССР. Сейчас вытягивают грязь: есть нечего, надеть нечего. Это было, но страна жила счастливо, была сильной. Космонавты – первые, огромное количество открытий»
- Польша потеряла шансы выйти на Евро-2024 напрямую. Албания и Чехия опередили ее в отборе
- Романцев о Солженицыне: «Диссидент – никогда не любил Россию. С трибуны ООН призывал уничтожить нацию – тогда записей не было, но те, кто слышал, все помнят»
Свежие комментарии