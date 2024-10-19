Западу необходимо прекратить спонсировать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом после заявление президента РФ Владимира Путина о том, что НАТО не жалко жителей Украины, заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).