Федеральное агентство новостей №1

7 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Предполагаю, этому влиянию подвержены и учительницы России, слепо копирующие "западные ценности".Американских учит...
  • Светлана Шумилина
    Кское согласие украины?Да кто вас будет спрашивать.Министерство инос...
  • Vasily Nagaev
    Да он убийца!Медик Александр Г...

Посол РФ в Германии заявил, что передача замороженных российских активов Украине считается воровством

Посол РФ в Германии заявил, что передача замороженных российских активов Украине считается воровством

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал, что передачу замороженных российских активов Украине в действительности выполнить нелегко, для этого нужно иметь «юридическое обоснование».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх